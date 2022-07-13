مصرع مسنة غرقا في سوهاج.. انزلقت قدمها بالترعة

لقيت مسنة مصرعها غرقا داخل إحدى الترع بمركز ومدينة سوهاج أثناء سيرها على حاجة الترعة لتسقط بها، حيث انتشلها الأهالي بأول ساعات صباح اليوم جثة هامدة .

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز سوهاج من الأهالي بوجود غريق بدائرة المركز .

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير المدعوة «فوزية م ا ا» سن 70 عاما ربة منزل، وتقيم دائرة مركز سوهاج على حافة إحدى الترع الفرعية بمركز ومدينة سوهاج، اختل توازنها وسقطت بها مما أدى لغرقها، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

نفي الشبهة الجنائية

وأفاد نجلها المدعو «ناصر ص ش ا» سن 29 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية .

تقرير الطب الشرعي

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.