تفاصيل مهرجان المنصورة المسرحي الأول.. تكريم محمد صبحي و13 ورشة فنية

تستعد محافظة الدقهلية، لإطلاق أول مهرجان مسرحي بالمنصورة، بمسرح قاعة المؤتمرات، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة، في الفترة من السبت 16 إلى 22 يوليو الجاري، وتحمل دورته الأولى اسم الدكتور محمود نسيم، وسيكرم الفنان محمد صبحي، كضيف شرف الدورة الأولى خلال حفل الافتتاح.

مهرجان المنصورة المسرحي الأول

ويشارك في المهرجان 20 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية و9 عروض على الهامش، من عدة جهات إنتاجية وهي أكاديمية الفنون، جامعة المنصورة، وفرق حرة.

وقال عاطف السيد مقرر لجنة الإعلام بالمهرجان، في تصريح لـ«الوطن»، إن المهرجان سيقدم 13 ورشة فنية وهي كالتالي:

- ورشة الدراماتورج والإعداد المسرحي: للدكتور مصطفى سليم، الأستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون.

- ورشة التمثيل: للفنان الدكتور علاء قوقة، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون.

- ورشة الديكور والتكنولوجيا: للمهندس محمد جابر مدير عام إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

- ورشة التمثيل: للفنان والإعلامي أحمد مختار.

- ورشة المكياج والأقنعة: يقدمها الدكتور محمد سعد الأستاذ بقسم علوم المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان.

- ورشة الإعداد الموسيقي: للموسيقار الدكتور محمد جمال الدين، الأستاذ بأكاديمية الفنون.

- ورشة قراءة النص المسرحي يقدمها الكاتب مجدي الحمزاوي.

- ورشة الإخراج: للدكتور أيمن الخشاب أستاذ المسرح بكلية الآداب بقسم بجامعة الإسكندرية.

- ورشة حكي: تقدمها الفنانة زهرة العطار.

- ورشة تأثير الموسيقى على المسرح: لمهندس الموسيقى محمد السعيد.

- ورشة السينوغرافيا والإضاءة: للمهندس حازم شبل، أستاذ ديكور وإضاءة.

- ورشة التمثيل: للفنان أحمد صبري غباشي.

- ورشة الكتابة المسرحية: للدكتور سيد إمام، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تشكيل اللجنة العليا للمهرجان

يذكر أن رئيس المهرجان هو الدكتور الفنان أيمن الشيوي، ومدير المهرجان وأمينه العام المخرج أحمد عبدالجليل، وتضم اللجنة العليا كلا من: أيمن مختار محافظ الدقهلية، المخرج أحمد عبدالجليل، الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الكاتب يوسف القعيد، النائبة والكاتبة ضحى عاصي، محمد الأتربي، هشام المناوي، الروائي رضا البهات، الإعلامي يوسف الحسيني، النائب أحمد الشرقاوي، إيمان أبو الغيط، وحيد فودة، رؤوف النفيس، باسم صلاح وديع.