محمد صبحي يكشف تفاصيل الاشتراك في فرقة «ستوديو الممثل».. مجانا

كشف الفنان محمد صبحي، عن شروط وتفاصيل اختبارات فرقة «ستوديو الممثل» والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وتُقدم مجانا للدارسين.

شروط التقدم لاختبارات فرقة ستوديو الممثل 2022

وقال الفنان محمد صبحي، إن شروط التقدم لفرقة «ستوديو الممثل» 2022 التي تشمل «التمثيل، الغناء، الرقص والعزف»، هي:

- التمثيل:

يجب على المتقدمين تحضير مشهدين أحدهما بالعامية والآخر بالفصحى، على أن يكون أحدهما كوميدي ولا يزيد المشهد عن دقيقة ونصف، ولابد أن تكون المشاهد من مسرحيات فقط.

- الغناء:

يجب على المتقدمين تحضير أغنيتين واحدة بالعامية والأخرى بالفصحى.

- العزف:

يجب على المتقدم إحضار الآلة التي سيعزف عليها وتحضير قطعتين موسيقيتين لا تزيد القطعة عن دقيقة ونصف.

- الرقص:

تحضير لوحتين من رقص الباليه أو الرقص الشعبي أو الحديث، على ألا تزيد اللوحة عن دقيقة واحدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في فرقة «ستوديو الممثل»

ووفق بيان الفنان محمد صبحي، فأن هناك عددا من الأوراق المطلوبة للتقديم في فرقة «ستوديو الممثل» وهي:

- صورة فوتوغرافية حديثة 6*9 سم.

- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وصورة منهما

- السن لا يقل عن 10 سنوات ولا يزيد عن 50 سنة.

- لن يقبل سحب الاستمارة نيابة عن شخص آخر.

- ولي الأمر للأطفال يقدم الرقم القومي وشهادة ميلاد الطفل.

- سيكون الاختبار على مرحلتين، من ينجح في المرحلة الأولى سيدخل التصفية النهائية لاختيار 20 موهوبا من الأكثر تميزا.

- الدراسة والتدريب لمدة 4 شهور مجانا وبدون أي مقابل مادي والفرقة ليست مكتب تشغيل وليست ملزمة بتشغيل الخريجين في أعمالها إلا إذا رأى المخرج اختيار أحدهم بما يناسب العمل الفني.

- التقديم بمدينة سنبل طريق مصر إسكندرية الصحراوي بعد البوابات بـ 18 كيلو على الطريق السريع ثم الخروج من مخرج 4.

موعد التقديم في فرقة «ستوديو الممثل»

- سحب الاستمارة من مدينة سنبل ابتداءً من السبت 16 يوليو الجاري حتى الخميس 21 يوليو 2022، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر.