تكريم محمد صبحي في مهرجان المنصورة المسرحي الأول.. اعرف التفاصيل

تستعد محافظة الدقهلية، لعقد فعاليات أول مهرجان مسرحي بالمنصورة، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة، حيث تجري التحضيرات لانطلاق فعاليات المهرجان من السبت 16 إلى 22 يوليو الجاري، الذي تحمل دورته الأولى اسم الدكتور محمود نسيم.

وقال عاطف السيد، مقرر لجنة الإعلام بالمهرجان، في تصريح لـ«الوطن»: «إنه من المقرر أن يحضر حفل الافتتاح النجم محمد صبحي، ضيف شرف المهرجان حيث يتم تكريمه».

واعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة مهرجان المنصورة المسرحي في مارس الماضي، وأدرج المهرجان ضمن أجندة فعاليات الوزارة الرسمية فعالية مصرية إقليمية برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية.

ورش مهرجان المنصورة المسرحي

ويتضمن المهرجان 13 ورشة متخصصة، بهدف دعم الفنانين وثقل المواهب الشابة، بشكل غير مسبوق، يحاضر خلالها نخبة من المتخصصين، وتقام الورش في الأماكن التالية:

- ديوان عام المحافظة

- مكتبة مصر العامة بالمنصورة

- قصر ثقافة المنصورة

- نادي الحوار الرياضي

- استاد المنصورة

- نادي المنصورة الرياضي

- ساقية بهية

ذكر أن رئيس المهرجان الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط، ومدير المهرجان المخرج المسرحي أحمد عبدالجليل.

معلومات عن محمود نسيم

والدكتور محمود نسيم شاعر وناقد مولود في 1952، حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة عين شمس 1980، ثم حصل على الماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1994، وعمل مدرسًا بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، وعضواً بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

من أعماله الشعرية: «السماء وقوس البحر، عرس الرماد، وكتابة الظل ، فجوة الحداثة العربية، الحديقة وغيرها».

حصل على عدة جوائز من بينها الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للثقافة بمصر عن مسرحيته الشعرية «مرعى الغزلان» في عام 1986، جائزة سعاد الصباح عن ديوانه «عرس الرماد» في عام 1991، وتوفى في 21 إبريل 2021 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.