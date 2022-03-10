وزارة الثقافة تعتمد مهرجان المنصورة المسرحي الأول.. اعرف التفاصيل

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهرجان الإقليمي «مهرجان المنصورة المسرحي الأول» مهرجانا رسميا بإدارة المهرجانات بوزارة الثقافة والمقرر انعقاده في الفترة من 19 حتى 25 مايو 2022.

وبهذه المناسبة تم مد فترة التقدم للمهرجان اعتبارا من اليوم حتى 25 مارس الجاري، وتيسيرا على المتقدمين سيتم ملء الاستمارات إلكترونيا.

جوائز مهرجان المنصورة المسرحي

ويتم منح جوائز مالية للعروض الخمس الأولى وجوائز مالية لكل عناصر العرض المسرحي تبلغ قيمتها مائة وخمسون ألف جنيها، تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة ومكتبة مصر العامة وعدد من الرعاة.

أولاً: شروط التقديم بالمهرجان:

- لا تزيد مدة العرض المسرحي عن 60 دقيقة ولا تقل عن 45 دقيقة.

- لا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي بالكامل 20 فردا.

- تلتزم الفرق المشاركة بمواعيد العروض التي تحددها إدارة المهرجان.

- تلتزم الفرقة بتقديم نسخة النص المرخص من الرقابة علي المصنفات الفنية ولن تلتفت إدارة المهرجان إلي أي نصوص غير حاصلة علي الترخيص.

- لا تتحمل إدارة المهرجان أية تكاليف خاصة بالعروض، و تتحمل فقط تجهيزات المسرح «إضاءة وصوت»

- تم فتح باب التقديم لكل محافظات مصر.

ثانياً: الخطة الزمنية للمهرجان

يبدأ المهرجان 19 مايو2022 ويستمر لمدة 7 أيام تشمل:

«عرض افتتاح المهرجان و العرض الختامي و 5 أيام تخصص للعروض المشاركة» تقدم أربعة عروض يوميا في مواعيد تحددها إدارة المهرجان.

وتستقبل إدارة المهرجان العروض ثم يتم مشاهدة العروض المتقدمة من خارج المحافظة على C.D علي أن تتم المشاهدات الحية ابتداء من 31 مارس الجاري.

ويتم إعلان نتائج قبول العروض المشاركة وجدول مواعيد العروض يوم 15 أبريل 2022.

يذكر أن رئيس المهرجان هو الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبدالجليل.

للاشتراك فقط اضغط هنا: