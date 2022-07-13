عاجل .. رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع أي شكوى للمبالغة في الأسعار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، لتأكّيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخري وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود، وذلك عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث 13 شهر يوليو 2022.

زيادة الحملات المشتركة على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكّد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء

وكلف مدبولى بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنَّه طبقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخري ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتمّ إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكل المواقف.