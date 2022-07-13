القبض على مالك مسجد بالجيزة.. ادعى سرقته لعدم تنفيذ قرار إزالة

تفجرت مفاجأة في واقعة سرقة مسجد بالجيزة بعد تداول الواقعة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتبين من الصور الموجودة على أعمدة المسجد أن اللص كتب عليها: «سامحوني أمي تعبانة وبتعمل عملية»، لكن أجهزة الأمن رصدت تلك الصور وتبين من الفحص أن مالك العقار الموجود أسفله المسجد اختلق واقعة سرقة المسجد للماطلة في تنفيذ قرار إزالة صادر للعقار.

القبض على مالك عقار أرض اللواء

وألقت أجهزة الأمن القبض على مالك العقار والمسجد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع الفيديو المفبرك الصور الموجودة على هاتف مالك العقار.

وأفادت تحريات المباحث، بأن مالك العقار هو من روّج على منصات التواصل الاجتماعي واقعة سرقة مسجد بالجيزة، بعدما كتب: «مسجد الحي القيوم في شارع الـ8 متر بأرض اللواء تعرض للسرقة للمرة السادسة»، وبحسب حديث مالك المسجد أن إجمالي السرقات التي تعرض لها المسجد من مواد بناء بلغت 470 ألف جنيه.

الشرطة تكشف حقيقة سرقة مسجد أرض اللواء

وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن، أنه تم رصد تلك الادعاءات وتبين عدم وجود أي وقائع سرقة، وأن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عبارة عن ادعاءات لا صحة لها وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام مالك العقار والمسجد، بترويج تلك الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي؛ لكسب تعاطف الرأي العام حتى يتهرب من تنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة بحق العقار؛ لأنه بدون ترخيص وبناء مخالف.