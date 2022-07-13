تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، وفقا لما هو موضح بالجداول المرفقة لتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

تعليمات مشددة لتكثيف الحملات الرقابية

وأصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.

يشار إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم 0572264121 والخط الساخن 114.

جاء ذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية عالميا وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي نتج عنها الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشا للتر السولار، والبنزين 80، 92، و100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارا من صباح اليوم.

توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.