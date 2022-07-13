تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية بعد تحريك أسعار الوقود.. «غرامة للمخالفين»

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، قرار رقم 994 لسنة 2022، الخاص بتعديل تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة لها، والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي السارية بدائرة المحافظة، وذلك إثر تحريك أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، حيث أعلنت عن تحريك أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشا للسولار والبنزين 80 و90 و92، و100 قرش للتر البنزين 95.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تعريفة الركوب الجديدة بعد الزيادة بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة لها، تشمل ركوب تاكسي الأجرة بدائرة المحافظة لتكون 13 جنيها، وذلك على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة مبلغ 5.50 جنيه ومبلغ 2 جنيه عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة، وتكون تعريفة ركوب «التوك توك» داخل قرى المحافظة 7 جنيهات، وفي حالة استقلال السيارات على الطرق الجديدة يتم زيادة الأجرة بقيمة 1 جنيه رسوم عبور البوابات.

تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات بغرامة قدرها 500 جنيه، فضلاً عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف، وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة.

متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة للالتزام بالتعريفة الجديدة بعد تحريك سعر البنزين ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدرقراراً بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة فورتحريك أسعار البترول.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، أي شكاوى على الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035)، ويتم التعامل الفوري معها، وعلى الخط الساخن 15562.