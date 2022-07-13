12 إجراء حكوميا بعد تحريك سعر الوقود لمنع التلاعب بأجرة المواصلات

بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، بداية من اليوم الأربعاء، إذ زاد لتر البنزين والسولار 50 قرشًا، باستثناء بنزين 95 تحرك بسعر جنيه واحد، أرست وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي عدة تعليمات للمحافظات بشأن الإجراءات المتبعة وتعريفة الركوب -أجرة الموصلات- لمنع أي تلاعب في التعريفة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين وهي كالتالي:

- المرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود من قبل رؤساء الأحياء والمدن والمختصين لمتابعة سير العمل ومنع أي محاولة استغلال.

- اتخاذ إجراء قانوني ضد أي سائق يخالف تعريفة الركوب الجديدة بعد إطلاقها وتحرير محضر ضد المخالفين.

- حظر زيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير من قبل السائقين.

تذكرة النقل العام

- زيادة تذكرة النقل العام بشكل مناسب، إذ لا يتعدى زيادة سعر التذكرة 50 قرشًا لمراعاة البعد الاجتماعي.

- استمرار المتابعة لمحطات الوقود لمنع أي احتكار أواستغلال للمواطنين.

- إطلاق الحملات من الأحياء وجهاز السرفيس والمرور والمختصين على مواقف السيارات والنقل الجماعي بالمحافظات، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تقرها كل محافظة.

شكاوى المواطنين

- مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق يخالف تعريفة الركوب الجديدة أو لا يلتزم بخط السير من خلال الأرقام الساخنة التى تحددها المحافظات ووزارة التنمية المحلية.

- إلزام السائقين بوضع «استيكر» في مكان بارز بالسيارة يبين خط السير وتعريفة الركوب

- التعاون بين المحافظات للاتفاق على أسعار تعريفة الركوب بين المحافظات بشكل مناسب.

- مطالبة اللجان المختصة بوضع تعريفة الركوب بالمحافظات بزيادة تعريفة المواصلات ما بين 5 لـ7% سواء خطوط داخلية أو خارجية وكل محافظة ملزمة بإعلان تعريفة المواصلات اليوم ووضع لوحة بكل موقف تبرز أسعار المواصلات.

- تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على موقع وأرقام مبادرة «صوتك مسموع» ورقم الخط الساخن 15330.

- متابعة مستمرة وتواصل ما بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمواجهة أي طارئ ومتابعة الالتزام بما يصدر من قرارات في هذا الشأن.

- تحديد سعر فتحة التاكسي الأبيض بـ7.50 جنيه وكل كيلو بـ3.50 جنيه.