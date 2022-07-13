التنمية المحلية: تحريك أسعار تعريفة ركوب المواصلات من 5% إلى 7%

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّه سيتم تحريك سعر تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظات، بقيمة تتراوح بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط، موضحا أنّه سيتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.

التصدي لاحتكار المواد البترولية

ووجّه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية، أو استغلال المواطنين بأي صورة، وذلك في إطار متابعة الوزارة، لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وطالب شعراوي، بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

تحريك أسعار تعريفة الركوب

كما وجه وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، وأن تكون مناسبة مع تحريك أسعار الوقود، كما وجّه المحافظين، بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، والتنبيه على القيادات التنفيذية في المرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد شعراوي، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير، والأجرة المقررة وفقا للتحريك الجديد للأسعار، لمنع قائدي السيارات من تحريك تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

50 قرشا حد أقصى

وطالب الوزير، بالتأكيد على هيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية، على أن يكون تحريك تعريفة الركوب متناسبة مع تحريك أسعار الوقود، موضحا أنّ تحريك سعر التذكرة لن يتخطى 50 قرشا عن الأسعار القديمة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» في الوزارة، لتقديم أي شكوى، وذلك على فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن 15330، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني للوزارة Info@mld.gov.eg.