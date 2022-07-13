الطفل الناجي من حادث الأقصر يروي تفاصيل الواقعة: «أنقذ والده بعصاية»

لقى 6 أطفال أشقاء ونجل عمومتهم مصرعهم غرقًا فجر اليوم، عقب انقلاب تروسيكل يقلهم داخل ترعة القرنة، وروى والد الـ6 أشقاء تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فلذات كبده، إذ كانوا يتنزهون رفقة نجل عمومتهم في مدينة الملاهي بالأقصر وعند عودتهم انقلب التروسيكل الذي يقلهم ليفارقوا جميعًا الحياة ويتحول عيد الأضحى إلى ذكرى مؤلمة لن يستطيع الزمن محوها.

تحدث الأب ويدعى حسن محمد لـ«الوطن»، قائلًا إنه كان برفقة زوجته وأبنائه الـ7 وشقيقة زوجته ونجلها وحماتها وابن عمومة الأطفال، وكان عددهم الإجمالي 13 شخصًا، في زيارة لمدينة الملاهي بالأقصر مستقلين تروسيكل في آخر أيام عيد الأضحى أمس، عندما انزلق التروسيكل في طريق عودتهم فجر اليوم لينقلب في ترعة «القرنة»: «كنت بردد وأقول يا الله أنقذنا يا الله».

وأضاف «حسن» أنه استطاع الخروج من الترعة وزوجته مع «محمد» ابنه الأكبر الناجي الوحيد من الحادث، وأوقف عدة سيارات ملاكي لإنقاذ الأطفال حتى وصول سيارات الإنقاذ، وفي البداية جرى استخراج جثة الابنة الكبرى فاطمة ثم نجل خالة الأطفال «يوسف»، ثم استخراج باقي جثث الأطفال الـ5: «كل اللي كان على لساني إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبتهم عند الله».

تفاصيل الحادث كما رواها الطفل الناجي

وروى «محمد» الطفل الشقيق الناجي من الحادث لـ«الوطن» تفاصيل الحادث، قائلًا إنه أثناء قيادة والده للتروسيكل وجد أنه يميل حتى وقع بالترعة، وكتم أنفاسه تحت المياه ثم وجد نفسه يمسكه بعصاه فتشبث بها وألقاها لوالده الذي بدوره استطاع أن ينقذ الأخرين بها حتى خرجوا من المياه، ثم تم إنقاذ محمد نجل خالته، ليخرج الثلاثة إلى الطريق بجانب الترعة، ليستوقفوا السيارات لطلب المساعدة بإنقاذ الآخرين.

سرعة إنهاء إجراءات دفن الجثث

وقال شاهد عيان، إنه شارك في إستخراج الجثث من الترعة وتم نقلهم لمستشفى الأقصر المركزي لمحاولة إسعافهم، ولكن لفظ الأطفال جميعًا أنفاسهم، ليتم إنهاء إجراءات دفن للأطفال الستة الأشقاء والسابع نجل عمومتهم، وتم دفنهم بمقابر حمدان الخاصة بالعائلة.