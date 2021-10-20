آخر أخبار الأقصر.. إصابة 4 تلاميذ في حادث وإطلاق مسابقة أجمل كلية

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا متنوعة خلال اليوم، أبرزها هي موافقة مجلس جامعة الأقصر على مقترح إطلاق مسابقة أجمل كلية على مستوى جامعة الأقصر، بما يعزز قيم الجمال وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، على أن تشكل لجنة تقوم بمتابعة وتقييم الكليات، كما تضمن الاجتماع الحديث عن تجهيزات كلية الألسن لعقد المؤتمر الدولي الثاني للكلية «اللغة جسر التواصل بين الثقافات»، والمقرر تنظيمه في مارس المقبل.

رئيس جامعة الأقصر يشيد بأعداد تلقي اللقاح

أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بنسب تلقي تطعيم كورونا بجامعة الأقصر، بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها وكذلك بين الطلاب حفاظًا على سلامتهم، حيث تخطت نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد الـ92%، فيما بلغت نسبة طلاب الجامعة، من حصلوا على اللقاح 78%، وبلغت نسبة حصول العاملين بالجهاز الإداري للجامعة 74%.

القبض على سائق صدم 4 أطفال شرق الأقصر

من جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، في القبض على سائق، صدم 4 أطفال في المرحلة الابتدائية بسيارته الخاصة أثناء عودة الأطفال من المدرسة بالمدامود شرق محافظة الأقصر، ونتج عن ذلك الحادث إصابة 4 تلاميذ، أحدهم في حالة خطيرة، جرى تحويله إلى مستشفى أرمنت المركزي، وجرى نقل الأطفال الثلاثة الآخرون إلى مستشفى الكرنك الدولي، شمال محافظة الأقصر، تمهيدًا لعلاجهم وعلاج الإصابات الناتجة عن الحادث.