غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء في انقلاب تروسيكل بترعة غرب الأقصر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع هيئة إسعاف الأقصر، 7 جثامين لأطفال غرقوا، إثر انقلاب «تروسيكل» في ترعة الرواجح بمدينة القرنة غرب المحافظة.

انقلاب تروسيكل بترعة

تلقت هيئة إسعاف جنوب الصعيد، برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي، بلاغًا يفيد بانقلاب تروسيكل، كان 10 أشخاص يستقلونه، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 إخوة أشقاء، تم إنقاذ الرجل وزوجته وأمه، فيما لقي الأطفال السبعة الآتي أسماؤهم مصرعهم، بترعة الرواجح بالقرنة غرب الأقصر، وهم زكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.

انتشال الجثامين

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثمانين لطفلين «صبي وفتاة»، تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عامًا، وتحويلها إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي، وانتشال 5 جثامين أخرى لأطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عامًا.