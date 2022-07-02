هشام نزيه: المشاركة في «كيرة والجن» وتحكيم الأوسكار شرف كبير لي

علّق الموسيقار هشام نزيه، على دعوة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار» له، لكي ينضم إلى لجنة التحكيم في فئة الموسيقى التصويرية، مشيرًا إلى أن الدعوة بالنسبة له مثلت سعادة كبيرة.

شعور كبير بالسعادة

وأضاف «نزيه»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «أنا سعيد جداً وفي حاجات بتحصل كتيرة بتخلينا نعد شوية عشان نستوعبها أنا طول عمري بشوف الأوسكار في التلفزيون في بيتنا، وبالتالي فإن الانضمام لعضوية الأكايدمية تمثل إحساساً جميلاً لا يوصف».

وتابع: «العضوية تمنحني الفرصة للتصويت في مجال الموسيقى التصويرية لمنح الجوائز المختلفة ضمن لفيف من الأعضاء ويكون لي الحق في مشاهدة الأفلام المرشحة أو الداخلة ضمن نطاق الجوائز، لسه قدامي كتير أتعلمه في الدور الجديد أنا لسه عارف من أيام بسيطة ومعنديش أي فكرة الترشيح لي تم إزاي».

وتابع نزيه: «سألت محمد دياب أنت اللي رشحتني، قالي لأ وأنا عرفت إن الترشيح لازم يكون من نفس المجال عبر ثلاثة من الأعضاء، ومصريين أعضاء في الأكايديمة زي حفظي ومحمد دياب والفنانة الكبيرة يسرا».

العمل في فيلم كيرة والجن

وعن الموسيقى التصويرية لفيلم كيرة والجن قال، إنه فخور جداً إنه جزء من العمل بسبب قيمته ومستواه الفني المتقدم بالإضافة إلى كونه فرصة بالنسبة له، لكي يحكي حدوتة هؤلاء الأبطال، وبخاصة أن هناك أرواحاً كثيرة على مر العصور ضحوا بأنفسم حتى نعيش اللحظة الحالية حيث أنها لحظة دفع ثمنها على مر العصور ومنذ آلاف السنوات حتى الآن، لافتًا إلى أنّ شركة سينريجي وثقت فيه منحته السينما فرصة لخروج مثل هذا الفيلم.