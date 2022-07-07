بـ300 مليار جنيه في 8 سنوات.. كشف حساب التنمية المحلية لخدمة المواطنين

شهدت وزارة التنمية المحلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 8 سنوات، طفرة كبيرة في مختلف المجالات، إذ جرى إقامة مشروعات واستثمارات، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، وتغيير حياتهم للأفضل، والقضاء على مشكلات وأزمات متراكمة، إذ أنفقت نحو 300 مليار جنيه على مختلف المشروعات بالمحافظات، في الفترة من 2014- 2022.

ونبرز في نقاط، أهم المشروعات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، وفق تقرير رسمي صادر عن التنمية المحلية، وهى كالتالي:

منظومة النظافة الجديدة

- إطلاق منظومة النظافة الجديدة، ورفع 47 مليون طن قمامة، جرى رفع منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية.

- إطلاق إنشاء مجمع متكامل للمعالجة بالعاشر من رمضان، تحت مظلة مشروع ممول من البنك الدولي، باسم إدارة تلوث الهواء بقيمة 126 مليون دولار.

- 90 ألف طن مخلفات من الترع والمصارف جرى رفعها للتطهير.

- 49 مليار جنيه، لإنشاء طرق ومحاور رئيسية وبنية أساسية.

- 350 مشروعا متعثرا بالمحافظات، وتم ضخ 11 مليار، وإنهاء مشكلات 250 مشروعا.

- 6.5 مليار جنيه لمنظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

- 1800 أتوبيس تم شرائها.

- 1500 أتوبيس رفع كفاءتها.

- 377 أتوبيسا يجر تعديلها من سولار لغاز.

- 70 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، جار شرائها.

464 مجزرا حكوميا انطلقت خطة تطويرها.

- 2600 مخطط تفصيلي للمدن والقرى، بقيمة 550 مليون جنيه.

- 1753 سوقا عشوائية جار التطوير والتعامل معها.

- 739 موقف سيارات جار تطويرها.

455 موقف عشوائي يتم التعامل معها بالتقنين أو الإزالة.

- 3944 ساحة انتظار.

- 6930 شكوى تلقاها قطاع التفتيش وفحص وحل 90% منها.

- مليون ونصف المليون فرصة عمل تقريبا وفرها برنامج مشروعك بدعم 194 ألف مشروع بـ23.6 مليار جنيه.

- 306 آلاف حالة تعديات مبان، و136 ألف حالة على الأرض الزراعية، تم التعامل معها.

- 2.1 مليار جنيه، لترفيق 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا.

8.1 مليار جنيه لـ375 قرية بحياة كريمة، موجهة للمرحلة التمهيدية.

33 مليون جنيه لتطوير مراكز تكنولوجية

- 2401 كنيسة ومبنى خدمي، تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

- 50 ألف مبنى تم طلاء واجهاتها لاستعادة الوجه الحضاري.

ترشيد استهلاك المياه

- 406 آلاف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة من مساجد وكنائس بـ10 ملايين جنيه.

- 332 ألف مركبة توك توك، جرى ترخيصها حتى الآن، مع حظر السير في عواصم المحافظات والطرق الرئيسية والسريعة.

- 108 آلاف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية، بـ397 مليون جنيه.

- 4341 سيارة ميني فان، تم ترخيصها كبديل لـ«التوك توك».

قانون السايس

- 4922 موقعا، واختيار 70 شارعا بالقاهرة، لعمل أماكن انتظار السيارات لتطبيق قانون السايس، وتحصيل 60 مليون جنيه.

- 439 موقع بالجيزة لتطبيق قانون السايس بإيرادات 2 مليون جنيه.

- 12.5 مليار جنيه في برنامج تطوير القرى، منها مشروعات بنية تحتية ورصف وكهرباء ونظافة.

- 57.5 مليار جنيه لطرق محلية، شملت 23 ألف مشروع طرق، و85 كوبري مشاة، و45 كوبري عبور سيارات.

الارتقاء بخدمات الكهرباء وتوفير الطاقة

- 9 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة.

- 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة.

- 7.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، واحتياجات المحافظات.

- 36 مليار جنيه لتحسين البيئة، وتغطية المجاري والترع.

10 مليارات جنيه لدعم احتياجات الوحدات المحلية، و850 مبنى إدارة جرى تطويرها وتأثيثها.