أسعار المواصلات في مصر.. زيادة من 5 لـ7% بتعريفة الركوب

أسعار المواصلات في مصر ارتفعت عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار البنزين اعتبارا من، اليوم الأربعاء، وهو ما دفع لتحريك أسعار المواصلات في مصر تماشيا مع أسعار البنزين الجديدة.

أسعار المواصلات في مصر.. زيادة تبدأ من 5%

وارتفعت أسعار المواصلات في مصر نتيجة أسعار البنزين الجديدة، حيث أصدر وزير التنمية المحلية قرارا بالزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليا وبين المحافظة والأخرى لتكون ما بين 5% إلى 7% بجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية التي تكون بين المحافظات على أن يتم إعلان أسعار الموصلات والتعريفة الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، ويتم تعليقها بكل المواقف لتكون بصورة واضحة.

متابعة أسعار المواصلات في مصر

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، في بيان له المحافظين بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وتنظيم حملات للتصدي لكل المحاولات التي من شأنها احتكار الموارد البترولية بعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة أو يتم استغلال المواطنين ومتابعة أسعار المواصلات.

وزير التنمية المحلية يوجه بأن تكون أسعار المواصلات في مصر مناسبة مع أسعار البنزين

وطالب وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات مشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور على أن تشارك فيها مديريات التموين على مواقف السرفيس وكذلك المواقف الإقليمية في المدن بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وذلك لعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب أسعار المواصلات في مصر مع أسعار البنزين الجديدة والتي شهدتها المواد البترولية بمختلف أنواعها.

كما وجه اللواء محمود شعراوى بقيام المحافظين والقيادات التنفيذية بالمرور على مواقف السرفيس، وكذلك محطات الوقود للتأكد من انتظام عمل كل موقف والتأكد من عدم استغلال المواطنين، وذلك على مدار اليوم لمتابعة أسعار المواصلات في مصر، مع التعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس ووسائل النقل الجماعى.

50 قرشا زيادة في أسعار هيئة النقل العام

وأكد الوزير على هيئة النقل العام بكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية أن تكون زيادة تعريفة الركوب تناسب زيادة أسعار الوقود الجديدة ولا يتخطى سعر التذكرة 50 قرشاً عن الأسعار القديمة.