تعديل تعريفة التاكسي الأبيض بالقاهرة.. 7.5 جنيه لفتح العداد و350 قرشا للكيلو

عدّلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسي الأبيض بنسبة 7%، في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار بعض المنتجات.

أسعار المواصلات في القاهرة

وتراوحت التعديل في تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا، و50 قرشًا و75 قرشًا للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كم، وتعديل تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، وتعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) لتصبح 7.5 جنيه لفتح العداد بدلًا من 7 جنيهات، و350 قرشًا لكل كيلومتر بدلًا من 300 قرش، وتكون ساعة الانتظار بـ18 جنيها بدلًا من 17، وتزيد بواقع 8.5 جنيه لكل ساعة إضافية بدلًا من 8 جنيهات.

التعريفة الجديدة

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارت السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، بتكثيف الحملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

خط ساخن

وأعلن محافظ القاهرة، أنّ غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تتابع على مدار اليوم، وجرى تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.