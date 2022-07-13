قائمة بمتوسط أسعار البنزين والسولار في أبرز الدول: زيادة عالمية (فيديو توضيحي)

قدمت قناة «إكسترا نيوز» فيديو توضيحي حول زيادة أسعار البنزين والسولار حول العالم، إذ تعاني جميع دول العالم من ارتفاع الأسعار، التي كانت كالآتي:

- المملكة المتحدة: 2.32 دولار في مقابل المتوسط العالمي 1.47 دولار.

- الولايات المتحدة الأمريكية: 1.32.

- الإمارات: 1:23.

- المتوسط لدول الخليج العربية: 0.65.

- السعودية: 0.62.

- عمان: 0.62.

- قطر: 0.58.

- البحرين: 0:53.

- مصر: 0.517.

متوسط أسعار السولار عالميا بالدولار

أما عن متوسط أسعار السولار عالميًا بالدولار فكانت كالآتي:

- المملكة المتحدة: 2.41.

- تركيا: 1.59.

- الولايات المتحدة الأمريكية: 1.51.

- الإمارات: 1.296.

- روسيا: 0.95.

- قطر: 0.56.

- البحرين: 0.42.

- مصر: 0.358.