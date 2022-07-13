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قائمة بمتوسط أسعار البنزين والسولار في أبرز الدول: زيادة عالمية (فيديو توضيحي)

كتب:

نرمين عفيفي
01:38 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
تحريك أسعار البنزين والسولار

تحريك أسعار البنزين والسولار

قدمت قناة «إكسترا نيوز» فيديو توضيحي حول زيادة أسعار البنزين والسولار حول العالم، إذ تعاني جميع دول العالم من ارتفاع الأسعار، التي كانت كالآتي:

- المملكة المتحدة: 2.32 دولار في مقابل المتوسط العالمي 1.47 دولار.

- الولايات المتحدة الأمريكية: 1.32.

- الإمارات: 1:23.

- المتوسط لدول الخليج العربية: 0.65.

- السعودية: 0.62.

- عمان: 0.62.

- قطر: 0.58.

- البحرين: 0:53.

- مصر: 0.517.

متوسط أسعار السولار عالميا بالدولار

أما عن متوسط أسعار السولار عالميًا بالدولار فكانت كالآتي:

- المملكة المتحدة: 2.41.

- تركيا: 1.59.

- الولايات المتحدة الأمريكية: 1.51.

- الإمارات: 1.296.

- روسيا: 0.95.

- قطر: 0.56.

- البحرين: 0.42.

- مصر: 0.358.

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