«طبق الفول» لن يتأثر بتحريك أسعار السولار.. 3 وجهات نظر تطمئن المواطنين

مع تساؤل كثير من المواطنين عن مصير الطبق الأكثر شهرة في مصر «الفول والطعمية» بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، من قبل لجنة التسعير التلقائي للوقود، جاءت الإجابة المطمئنة لأغلبهم بشأن عدم تأثر الوجبات الخفيفة و«التيك اواي» بتحريك أسعار الوقود بشكل مباشر، إلا من تكلفة نقل البضائع التي قد تؤثر طفيفا في التكلفة الإجمالية.

أسطوانة البوتاجاز «ثابتة»

مصطفى عبدالكريم، صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بمحافظة دمياط، قال لـ«الوطن» إنّ أسعار أسطوانات البوتاجاز لم تتحرك، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري حتى الآن، إذ يبلغ سعر الأولى 75 جنيها، والثانية 150 جنيها، وبالتالي فإنّ طهي الفول والطعمية وباقي المأكولات، بعيدا عن أي تحريك مباشر، إلا من تأثير طفيف لنقل هذه السلع، لكنها غير مؤثرة في السعر النهائي للمستهلك.

تكلفة نقل البضائع

وبينما تحركت أسعار البنزين والسولار بين 50 و100 قرش اليوم الأربعاء، قدّرت وزارة التنمية المحلية، تحريك تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% فقط، وهي ما اعتبرها سعيد الزناتي، بائع سندوتشات الفول والطعمية، بحي الدقي، غير مؤثرة بشكل مباشر، حال الالتزام بتعريفة واضحة ومحددة سلفاً لنقل البضائع، مضيفا: «حتما هناك زيادة على النقل، لكن في النهاية ستكون بنسبة متواضعة».

التاجر الذكي يزيد مبيعاته لا أسعاره

أما الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، فاعتبر أنّ مصلحة التاجر تتحقق عبر زيادة مبيعاته لا أسعاره، تفاديا لركود تستحيل معه مواصلة دورات رأس المال لمساراتها، مشيرا إلى أنّ التاجر الذكي هو الذي يُبقي على أسعاره في متناول الجميع قدر الإمكان.

أسعار البنزين الجديدة

وفي وقت سابق اليوم، قررت لجنة تسعير الوقود التلقائي، تحريك أسعار البنزين والسولار، لتتراوح بين 50 و100 قرش في بنزين 80 و92 و95 والسولار، مشيرةً في قرارها إلى أنّ تحريك السولار هو الأول منذ يوليو 2019، علاوةً على تحريك سعر المازوت 400 جنيه ليصل الطن 5 آلاف جنيه، على أن يُثبت لمحطات الكهرباء ومصانع الأغذية.