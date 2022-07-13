بعد تحريكه لأول مرة منذ 3 سنوات.. كم سعر السولار اليوم في مصر؟

قالت لجنة التسعير التلقائي للوقود المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، إنها قررت تحريك سعر السولار، اليوم، في مصر، والتي كان يتم العمل بها في السوق المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك للربع الأول من العام المالي 2022-2023، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

تحريك سعر السولار اليوم بقيمة 50 قرشا

8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وتحريك سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 5 آلاف جنيه للطن، وتثبيته للصناعات الغذائية ولشركات إنتاج الكهرباء.

وأعلنت وزارة البترول من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود تحوريك سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر الواحد بعدما مرت 3 سنوات على استقرار سعره وعدم تحريكة.

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول، الأسباب التي جعلت لجنة التسعير التلقائي للوقود تتخذ قرارها لأول مرة منذ يوليو 2019 بتحريك أسعار السولار، والتي جاءت برفع بقيمة 20 قرشا للتر الواحد.

ارتفاعات في أسعار خام برنت

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار 50 قرشا، يرجع إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة شهدها العالم كله في أسعار النفط خام برنت وأسعار المواد البترولية عالميا، خاصة في ظل الظروف الأخيرة والتضخم والتوترات السياسية والحروب التي يمر بها العالم.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الحالية اتخذت اللجنة هذا القرار، حيث حركت سعر السولار بنسبة تقدر بنحو 6% فقط بالرغم من أن اللجنة يمكنها تحريك السعر حتى نسبة 10%، وجاء ذلك أيضا لعدم تحمل المواطن نسبة الارتفاع العالمية كلها.