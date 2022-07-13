البحث عن جثة عامل مسجد ببني سويف.. الأهالي: رمى نفسه في النيل

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، جهودها للعثور على جثة عامل سقط من أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف، تاركًا بطاقته الشخصية وحذائه أعلى الكوبري حيث ترجح التحريات الأولية إلقائه بنفسه من أعلى الكوبري.

بلاغ بالعثور على بطاقة رقم قومي وحذاء لعامل أعلى كوبري النيل ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على بطاقة شخصية وحذاء أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ويرجح سقوط صاحبها أو إلقاءه بنفسه من أعلى الكوبري، إذ جرى التوجيه على الفور بالدفع بقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية للبحث عنه وانتشال جثته.

الإنقاذ النهري تبحث عن جثة عامل مسجد بنيل بني سويف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص يدعى «عمر ا.ح» 47 عامًا، عامل مسجد، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا، وما زال البحث جاريًا للعثور على جثته في مياه نهر النيل ومعرفة سبب سقوطه.

وتبين من التحريات الأولية، العثور على بطاقة رقم قومي وحذاء أعلى كوبري النيل بمدينة بني سويف يرجح أنها لشخص ألقى بنفسه من أعلى الكوبري وجارِ استكمال التحقيقات، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وجارِ البحث عن أي غرقى أو جثث تخص صاحب بطاقة الرقم القومي.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طفل عُثر عليها طافية في مياه ترعة الإبراهيمية أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.