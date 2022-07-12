إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بطريق زراعي في بني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي الفرعي الرابط بين قريتي «طنسا» و«دلاص» بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث مروري بطريق زراعي فرعي في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام سيارتين ملاكي ببعضهما بالطريق الزراعي الرابط بين قريتي «طنسا» و«دلاص» بمركز ناصر، ووجود عدد من الإصابات، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث بالطريق الزراعي الرابط بين قريتي «طنسا» و«دلاص» بمركز ناصر، ووجود عدد من الإصابات، وعلى الفور دفع المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق فرعي ببني سويف

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين اشتباه كسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم وتبين أن المصابين هم: قرني محمد أحمد، 59 سنة، مقيم قرية بني بخيت، موظف، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع اشتباه كسر بعظمة الترقوة، وضياء قرني محمد، 33 سنة، موظف بشركة المياه والصرف الصحي، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع جرح قطعي بفروة الرأس، وبدوي سيف محمد، 64 سنة، مصاب جروح وسحجات بالجسم

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.