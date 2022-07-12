إصابة عامل في حريق داخل مصنع ولاعات بــ«صناعية» بني سويف

أصيب فرد أمن خاص بمصنع للولاعات في المنطقة الصناعية شرق النيل في بني سويف، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالذراعين، إثر اندلاع حريق داخل المصنع، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

بلاغ بنشوب حريق بمصنع ولاعات شرق النيل

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع الولاعات بشرق النيل بالمنطقة الصناعية، حيث جرى التوجيه بالدفع بقوات الإطفاء على رأس سيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

3 سيارات إطفاء لإخماد النيران داخل المصنع

ودفعت إداراة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران، وجرى إخماد النيران، بالتعاون مع العاملين بالمصنع.

مصاب في حريق بمصنع ولاعات ببني سويف

أسفر الحريق عن حالة إصابة لفرد أمن خاص بالمصنع، يُدعى «رمضان ي. ع.»، 23 سنة، مقيم بناحية «العلالمة»، شرق النيل ببني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.