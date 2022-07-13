انتشال جثة طفل غرق بمياه ترعة الإبراهيمية في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طفل عثر عليها طافية في مياه ترعة الإبراهيمية، أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة طفل طافية بمياه ترعة الإبراهيمية

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة طفل غارقاً في مياه ترعة الإبراهيمية، أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، حيث جرى التوجيه بالدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وانتشال الجثة على الفور.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل من الترعة

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وتبين أنه يدعى «مروان.ا.ر»، 13 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص.