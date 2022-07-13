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الداخلية تنظم احتفالية للنزيلات الحاضنات وأطفالهن بـ«وادي النطرون»

كتب:

محمد بركات
01:46 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
احتفالية

احتفالية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المُودعين بمؤسسات خارجية، لزيارة أمهاتهم ومشاركتهن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

زيارة لنزلاء وادي النطرون

وشارك في الاحتفالية بعض من أهالي النزيلات، لزيارة ذويهن، وعدد من النزلاء المُودعين في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات.

هدايا عينية

وشهدت الاحتفالية توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال، احتفالا وابتهاجا بتلك المناسبة، وكان لتلك الفاعلية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن وذويهن.

     

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