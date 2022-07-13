الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي 

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء.

المحافظ: تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مواقف السيارات

وكلف محافظ الإسكندرية الجهات المختصة بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة.

ووجه بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية .

محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين

كما كلف جميع الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية بالمتابعة اللحظية على مدار اليوم والمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام «114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136»، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين.