انتشال جثامين 5 غرقى من شواطئ الإسكندرية.. وجاري البحث عن شخصين آخرين

أعلن الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، عن نجاح الغواصين لانتشال 5 غرقى من شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، فيما يتبقى حالتين في البحر يجري البحث عنهم افي الوقت الراهن، وذلك ممن لقوا مصرعهم أمس وأمس الأول، نتيجة ارتفاع الأمواج الذي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى الجاري، حيث يعمل الغواصون المتطوعون برفقة الإنقاذ النهري على انتشال الجثامين سريعا، وذلك بعد العثور على غريقين منذ عدة أيام، أولهما في شاطئ شهر زاد وآخر في شاطئ سيدي بشر، وبذلك يصبح مجموع الجثامين التي تم انتشالها 7 حتى الآن، مع تبقي 2 آخرين في المياه.

4 حالات غرق في شاطئي السلام والنخيل

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أنهم تلقوا إخطارا بغرق شابين من إدكو هما «محمد عبد الله ظريف عكر» و«أدهم محمد عوض مؤنس»، غرقا أمس الساعة 6 صباحا في شاطئ السلام بجوار شاطئ النخيل، حيث تم انتشال جثمانيهما من شاطئ مارينا بمنطقة العجمي، لافتاً إلى أن شاطئ النخيل أيضا شهد حالتي غرق على الرغم من غلقه، وذلك بغرق الشاب «محمد أحمد القاضي»، 17 سنة، قادما من الجيزة، حيث نزل إلى شاطئ النخيل أمام شارع 63، ولقي مصرعه منذ غروب أمس الأول ويجري البحث عنه حتى الآن، بينما انتشلوا جثمان رجلا من ذات الشاطئ في الأربعينات من عمره.

انتشال غريقين آخرين

وأوضح أنه تم البحث عن غريقين آخرين في قرى الساحل الشمالي بغرب الإسكندرية، حيث لقي شاب يدعى «يونس مستور هيبة»، 17 سنة، مصرعه غرقا في قرية فينوس بمنطقة أبو صير ببرج العرب غرب الإسكندرية، أمس، بينما شهدت قرية سلسبيل عند الكيلو 61، غرق شاب يدعى «محمد سيد عبد الحميد»، 20 سنة وهو ما تم انتشاله منذ قليل، برفقة شاب آخر يدعى «أحمد صلاح إبراهيم درة»، 22 سنة، وقادم من محافظة المنوفية، وغرق أمس الساعة 6 صباحا في شاطئ الهانوفيل أمام شارع الجمعية.