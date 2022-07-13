رغدة تعترض على طرق ذبح الأضاحي: أين الرحمة.. قبح الله وجهكم؟

طالبت الفنانة رغدة، بضرورة التركيز على الرفق بالحيوانات خصوصًا أثناء الذبح، وعدم التعامل مع الأضحية بطريقة قاسية، مستشهدة بحديث نبوي في هذا الإطار، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من خلال حديثها عن واقعة حكاها لها أحد الأشخاص عن القسوة التي تم بها ذبح عدد من الخراف أمام بعضهم البعض.

رغدة تستشهد بـ واقعة حزينة لذبح الأضحية

وكتبت الفنانة رغدة، عبر حسابها بـ فيس بوك قائلة: «جاءني أول أيام العيد كعادته كل مساء منتظرًا أن يأخذ طبق عشائه وللمرة الأولى منذ سنين يطلب مني ألا أضع له لحمًا ولما رأى الدهشة تستحوذ على وجهي باشرني بقوله: عمري ما حقدر آكلها تاني بعد اللي شفته النهاردة، رحت استرزق الصبح ودي أول مرة من زبون طلب مني أشيل الخرفان وأوديها للجزار كانوا سبع خرفان راح مربطهم مع بعض وهات يا دبح فيهم واحد واحد قدام بعض ده حتى واحدة فيهم نتاية عشرية حامل، غُلبت أقوله يا فندم مش كده نحطهم جوه المحل وأنا أطلعلك واحد واحد بلاش يدبحو قدام بعض راح رادد عليّا أنا ورايا لسه غيرهم كتير ومش فايقلك عايز أخلص».

وتابعت رغدة في حكايتها: ثم أردف وهو يتناول مني الطبق: عمري ما حنسى نظرة عيونهم وهو بيسن السكين بين الواحد والتاني أقسم بالله يا فندم ده فيهم واحد خبا وشه في جسم زميله وهو يتبول، هو يصح كده برضو؟ أجبته بما طالبناه مئات المرات ونادينا به: أولًا رسولنا الكريم أشار في حديث له أن يكون الذبح رحيمًا وسريعًا وألا يكون الذبح إلا مفردًا.

رغدة: ذبح الأضحية وهى خائفة تقلل من جودة اللحم

وأضافت الفنانة السورية: كل أطباء البيطرة أكدوا على أن البهيمة أيًا كان نوعها إن ذبحت وهي خائفة ومتوترة ومجهدة (عملية النقل) والقسوة عليها ناهيك عن الحرارة، فقد ترتب على ذبحها التالي: تضرر الأنسجة بما يجعل نوعية لحمها وجودته وقيمته الغذائية قليلة وجافة وانخفاض فترة صلاحيتها، وتأثر انخفاض عملية نزف الدم.

واختتمت بقولها: رحمنا الله وأيقظ قلوب وضمائر الذابحين ممن يدعون بالمسلمين، وما هم كذلك فالإسلام حلل أكل لحومها نعم، ولكنه طالب بالرأفة والرحمة والرفق بها، ألا قبح الله وجوههم يوم التلاقي.