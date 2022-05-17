رغدة للزعيم في عيد ميلاده: لا أحد يشبهك في فتح شهية القلوب لضحكة صافية

وجهت الفنانة السورية رغدة رسالة إلى الفنان عادل إمام في عيد ميلاده، مشيرة إلى أنَّه أصبح فاتح شهية قلوب جمهوره إلى ضحكة صافية بأعماله الكوميدية، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السورية رغدة تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

وقالت رغدة عبر «فيسبوك»: «لا أحد يشبهك في فتح شهية القلوب لضحكة صافية، نفتقدها بشدة في أحلك أوقات ضيقنا يا إمام الفن وبدر السعادة، على قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر كل سنة وأنت طيب».

مسرحية بودي جارد

كانت الفنانة رغدة قد شاركت مع الزعيم عادل إمام في مسرحيته «بودي جارد»، لمدة عام 2000، ثم تركتها والعودة لها مجددا في عام 2009، وشارك في بطولة المسرحية كل من: عزت أبو عوف، ومصطفى متولي، وشيرين سيف النصر، وسعيد عبدالغني، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

البداية الفنية لعادل إمام

كانت البداية الحقيقية لـ عادل إمام عندما اختاره أستاذه فؤاد المهندس للمشاركة معه في مسرحية «أنا وهو وهي»، بمشاركة الفنانة شويكار، بعد أن كان عادل إمام طالبًا في الجامعة وخاض تجارب الأداء مع 90 ممثلًا آخرين، ولكن وقع الاختيار عليه، ليحقق بعدها عدد كبير من النجاحات.

آخر أعمال الفنان عادل إمام

وكان آخر ظهور درامي للزعيم عادل إمام من خلال مسلسله «فلانتينو» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2020، وشارك في بطولته كل من: دلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.