تواصل اضطراب حالة البحر بالإسكندرية.. ورفع الرايات التحذيرية بالشواطئ الخطرة

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مصطافي وزوار الإسكندرية من استمرار اضطراب حالة البحر وزيادة ارتفاع الأمواج خلال هذه الفترة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في نشرتها الجوية.

تعليمات فرق الإنقاذ

وتنوه الادارة باتباع التعليمات اللازمة من جانب فرق الإنقاذ المنتشرة علي الشواطئ حرصاً علي سلامة المواطنين، والالتزام بالسباحة في الأماكن الآمنة القريبة من الشواطئ وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتفات لرايات الشاطيء المرفوعة التي تنحصر في هذه الأيام في الرايات الصفراء التي تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبياً وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر ، والحمراء التي تعنى خطورة وحظر النزول الي مياه البحر نهائياً.

حالات غرق في الإسكندرية

وكانت الإسكندرية قد شهدت 8 حالات غرق خلال أيام عيد الأضحي، ما ادي لتأكيد مصايف الإسكندرية علي استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي التي تم التشديد علي عدم النزول فيها نهائياً ورفع الرايات الحمراء بها.

إقبال علي الشواطئ خلال العيد

وقالت الادارة المركزية للسياحة والمصايف انها مستمرة في تلقيها كافة الشكاوي التي قد تواجه المصطفين على شواطئ الاسكندرية وانها تتابع باستمرار حالة الشواطئ للحرص على سلامة الزوار، و ذلك في إطار ما شهدته شواطئ الإسكندرية من إقبال كثيف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما أدى لرفع العديد من شواطئ الإسكندرية لافتة كاملة العدد منذ بداية اليوم وإمداد العديد من الشواطئ بمعدات إضافية لاستيعاب الإقبال الكبير خلال اليوم.