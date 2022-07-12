تجنب ركوب البدالات.. مصايف الإسكندرية تحذر من ارتفاع الأمواج

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، جميع المصطافين من ارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في نشرتها الجوية، ما جعل المصايف تطالب المصطافين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب ويفضل ارتداء لايف جاكت، مع التأكيد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

تحذير من نزول بحر الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فإنه قد تم التأكيد على استمرار خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي، التي وقعت بها حالة غرق اول أمس في شاطئ شهرزاد، متمنيين من الجميع الالتزام بالتعليمات واتباع الوان الرايات المرفوعة ونتمنى للجميع السلامة.

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عما تعنيه الوان رايات البحر:

- رفع الراية الخضراء تعنى إن حالة البحر آمنه وتسمح بالنزول للمياه.

- رفع الراية الصفراء تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر.

- رفع الراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول الي مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

يأتي ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية إقبال كثيف خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أمس حيث رفع العديد من شواطئ الإسكندرية منذ بداية اليوم لافتة كاملة العدد، وبانتصاف النهار أغلقت 50% من شواطئ المحافظة بواباتها، وبدأ عمال بوابات تلك الشواطئ والمراقبين يوجهون الرواد إلى الشواطئ المجاورة التي كانت حينها نسب الإشغال بها تسمح باستقبال الرواد، بالإضافة إلى إمداد العديد من الشواطئ بمعدات إضافية لاستيعاب الإقبال الكبير خلال اليوم.