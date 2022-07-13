التعليم: دفع الرسوم الفعلية شرط التحويل من مدارس المتفوقين «stem» إلى «العام»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق للطالب أن يتقدم بطلب تحويل إلى مدرسة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem بخلاف المدرسة التى جرى تنسيقه وتسكينه عليها في نتيجة القبول بالمدارس، وكذلك أثناء سنوات الدراسة بالمدارس، حيث أن المدارس تعمل بنظام الإقامة الداخلية.

دفع الرسوم الفعلية شرط للتحويل

وقالت وزارة التربية والتعليم، علي موقعها الرسمي: «يحق للطالب التحويل الى أي من مدارس التعليم العام بما يتفق مع النظام الذى كان يدرس به الطالب في المرحلة الإعدادية مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس stem خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة».

وأضافت وزارة التعليم: التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في هذه المحافظات «6 أكتوبر بنين بالجيزة، المعادي بنات بالقاهرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحرالأحمر، أسيوط ،الأقصر، سرس الليان بالمنوفية، مدينة السادات بالمنوفية، الغربية، القليوبية، الشرقية، قنا، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج»، مستمر علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الرابط ، وحتي يوم 22 يوليو الجاري، وفقاً لشروط القبول.

مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وهي كالتالي:

قيمة النفقات الفعلية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية متميزة لغات تتحملها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يلتزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس خاصة عربية أو لغات، يتم دفع نفس مصروفات أخر سنة دراسية تم دفعها في مدارسهم الخاصة، ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها خلال سنوات الدراسة.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط للعام الدراسي.