 كشف ملابسات فيديو التعدي على صاحب فاترينة سجائر في بورسعيد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخص ودفعه داخل إحدى السيارات ببورسعيد، أمكن تحديد هوية المجنى عليه.

تحديد هوية المجني عليه في الواقعة

وأفاد بيان للداخلية أنه تبين أن المجني عليه مالك فاترينة لبيع السجائر ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى، وباستدعائه قرر بقيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة العرب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ودفعه داخل السيارة الخاصة بهما وتركه بدائرة قسم شرطة المناخ وذلك لوجود خلافات بينهما على قيمة شراء علب السجائر من الفاترينة الخاصة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كشف ملابسات فيديو التعدى على فتاة بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» من تعليقاً مدعوماً بعدة مقاطع فيديو تتضمن قيام شخصين بالتعدى على إحدى الفتيات بالإسكندرية، وقيامهما بخلع ملابسهما العلوية وإرتداء أحدهما قناع وحملهما سلاح أبيض وماسورة حديدية.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ولهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستعراض القوة لوجود خلافات بينهما وبين حارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله.. وبسؤال حارس العقار أقر بما إعترفا به، وإتهمهما بذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.