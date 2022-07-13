الرئيس الأمريكي: نتعهد بدعم المنظومة الدفاعية الصاروخية لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور وصوله إلى إسرائيل بمطار «بن جوريون» في أولى محطات زيارته للشرق الأوسط، إنه مسرور بزيارة إسرائيل، مؤكدًا على عمق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية»

بايدن: ملتزمون بأمن إسرائيل

وصرح الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن إسرائيل، وتتعهد بدعم المنظومة الدفاعية الصاروخية لها، إذ إن العلاقة بين الدولتين أصبحت أكثر قوة وعمقا.

وأضاف «بايدن»: أننا سنعمق إدماج إسرائيل في المنطقة وشركتنا الدفاعية والتكنولوجية.

وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

ويزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية تتسم بكونها في غاية الحساسية، في ظل سعي الدولة العبرية لتشديد العقوبات على إيران.