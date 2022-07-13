نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمواقف سيارات الأجرة

أجرى نائب محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، جولة ميدانية لتفقد مواقف سيارات الأجرة بنطاق مركز ومدينة جهينة، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بشأن المتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.

وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات

وتابع نائب محافظ سوهاج سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، والتقى عدداً من الركاب والسائقين.

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم زيادة التعريفة أو استغلال المواطنين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

انتظام سير العمل بموقف ساقلتة ودار السلام

وتابع محافظ سوهاج، في وقت سابق اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل بموقف سيارات ساقلتة ودار السلام بمدينة ناصر، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدداً من المواطنين والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم زيادة الأسعار عن التعريفة المقررة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة خطوط السير ومنع التحميل خارج الموقف

ووجه المحافظ مسئولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف وخطوط السير، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف، ومنع كافة الممارسات لاستغلال الركاب، حرصاً على مصالح المواطنين.