تطبيق برنامج لإدارة وتحليل بيانات جودة مياه الشرب في سوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج برنامج لادارة وتحليل بيانات جودة مياه الشرب الذى قررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعميمه على الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مزايا البرنامج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إن البرنامج ساهم فى ميكنة جميع التقارير الخاصة بجودة مياه الشرب في إطار التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المعملية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الأعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.

توفير التقارير الرقابية

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج ان البرنامج يساهم فى توفير جميع التقارير للجهات الرقابية وعرض نتائج تحليل عينات مياه الشرب بجميع أنواعها وإعداد العينات وتفاصيلها ومطابقتها للمعايير القياسية وإصدار التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية للعينات وتحاليلها وتوفير بيانات عن الكيماويات المتوفرة بالمعامل وصلاحيتها وكميتها واستهلاكها.

مياه سوهاج تستقبل الشكاوى طوال 24 ساعة

جدير بالذكر أن مياه سوهاج تستقبل الشكاوى على مدار الساعة من خلال فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وكذلك من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg.