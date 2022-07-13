محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف السرفيس بمدينة ناصر، والتقى عددًا من السائقين والركاب، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، بعد تعديل أسعار البنزين والسولار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

التنسيق بين الجهات المعنية بمواقف سوهاج

وأكد المحافظ على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارات المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وكان قد أقر أقر محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم، تعريفة المواصلات الداخلية الجديدة بالمحافظة عقب تحريك أسعار الوقود اليوم، وقد تقرر زيادة أسعار التعريفة بمعدل 5% حتى 7% بين قرى ومراكز المحافظة فضلا عن المدن القريبة.

غرفة عمليات لمتابعة التعريفة بسوهاج

كما وجه محافظ سوهاج، في إطار المتابعة لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين، بتكثيف الحملات على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل محافظة سوهاج، مع تفعيل غرفة عمليات لمتابعة ذلك.