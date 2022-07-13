أسعار أجرة الموصلات في محافظة سوهاج بعد تحريك البنزين

أقر محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، أسعار أجرة الموصلات في محافظة سوهاج بعد تحريك سعر البنزين، بمعدل يتراوح بين 5% و7%، لتصبح 2 جنيها و25 قرشا بين مدينة طما بمحافظة سوهاج ومدينة أولاد إلياس بمحافظة أسيوط، و2 جنيها و75 قرشا بين مدينة طما ومدينة صدفا بأسيوط، و8 جنيهات من مدينة طما حتى محافظة أسيوط، و123 جنيها بين مدينة طما ومحافظة القاهرة، و10 جنيهات و75 قرشا بين مدينة طما ومدينة سوهاج، بينما لجامعة الكوامل 11 جنيها و75 قرشا، و2 جنيها لتعريفة السرفيس داخل مدينة طما.

أسعار أجرة الموصلات في سوهاج بعد تحريك البنزين

وفي مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بلغت التعريفة من مركز جرجا حتى مدينة سوهاج 8 جنيهات، وحتى محافظة أسيوط 38 جنيها، ولمحافظتي الجيزة والقاهرة 123 جنيها، ومن مدينة جرجا إلى مدينة العسيرات 3 و75 قرشا، ومن جرجا حتى مدينة البلينا 5 جنيهات، ومن مدينة جرجا حتى محافظة قنا 36.50 جنيه، و10 جنيهات من مدينة جرجا حتى مدينة الكوامل، بينما بلغت الزيادة بين قرى محافظة سوهاج من 50 وحتى 75 قرشا.

أسعار أجرة الموصلات في طما بعد تحريك سعر البنزين

ووصلت تعريفة سوهاج طهطا 7 جنيهات، ومدينة طهطا جامعة الكوامل 10 جنيهات، والمراغة سوهاج 4 جنيهات و25 قرشا، والمراغة جامعة الكوامل 8 جنيهات، ومن المنشأة حتى سوهاج 4 جنيهات و25 قرشا، ومن المنشأة حتى جامعة الكوامل 5 جنيهات.

ومن مدينة البلينا حتى سوهاج 11 جنيها، وحتى جامعة الكوامل 11 و25 قرشا، ومن مدينة دار السلام حتى سوهاج 12 و25 قرشا، وحتى مدينة الكوامل 12 و25 قرشاـ بينما من ساقلتة حتى سوهاج 4 جنيهات و75 قرشا، وحتى جامعة الكوامل 9 جنيهات.

وجنيهان ونصف الجنيه من مدينة أخميم حتى سوهاج، و6 جنيهات ونصف الجنيه حتى جامعة الكوامل، و6 جنيهات و25 قرشا من مدينة جهينة حتى مدينة سوهاج، و10 جنيهات حتى جامعة الكوامل، و4.50 جنيه من العسيرات حتى سوهاج، و6.25 جنيه حتى جامعة الكوامل.

أسعار أجرة الموصلات بين سوهاج والمحافظات الأخرى

وقد أصبحت التعريفة الجديدة بين محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة 96 جنيها بين مدينة الغردقة وسوهاج، و111.50 جنيه من سوهاج حتى أسوان، و110 جنيهات و75 قرشا حتى مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، و74 جنيها حتى مدينة الخارجة، و155 جنيها حتى الفرافرة، و45 جنيها ونصف الجنيه لمدينة الأقصر، و42 جنيها حتى مدينة قنا و80 جنيها و25 قرشا لمدينة سفاجا، و123 جنيها من سوهاج حتى القاهرة، و147 جنيها ونصف حتى محافظة الإسكندرية.