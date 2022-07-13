محافظ بورسعيد يتابع العمل بمحطة وقود الضواحي بعد تحريك الأسعار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل بمحطة وقود «إيني» المتكاملة بحي الضواحي، التي أنشئت ضمن عدد من محطات الوقود التي تم تطويرها وإنشاؤها مؤخراً، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل، بعد الأسعار الجديدة للبنزين والوقود.

الإعلان عن الأسعار منعاً لاستغلال المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار، من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيراً إلى أن محطة «إيني» بالضواحي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير محطات الوقود، لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، لافتاً إلى أن المحطة أقيمت لخدمة المترددين على هذه المنطقة الحيوية، التي أصبحت تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، بعد إنشاء الميناء البري الجديد.

بورسعيد تشهد تطوراً في محطات الوقود

وأوضح «الغضبان» أن محافظة بورسعيد شهدت تطوراً كبيراً في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشدداً على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.

محافظ بورسعيد يتفقد ميناء بورسعيد البري

من جانب آخر، تفقد محافظ بورسعيد، ظهر اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل داخل ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي، بعد تعديل أسعار الوقود، رافقه خلال الجولة كل من اللواء أشرف مؤمن، مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد المصري، مدير إدارة المرور، وهالة أبو العز، رئيس حي الضواحي.

وتأكد المحافظ من انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، حيث شدد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، كما التقى عدداً من المواطنين، للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكداً أنه تم تصميمه على أحدث طراز، تماشياً مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للخدمات المقدمة بالميناء البري.