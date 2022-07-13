التموين توجّه بمتابعة تنفيذ أسعار الوقود الجديدة في المحطات

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بشأن الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأفاد التقرير، بأنّ الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، كما أنّ غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك في الوزارة، لم تتلق أي شكوى من نقص السلع الأساسية أو الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات، إضافة إلى توافر المحروقات بجميع أنواعها في محطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.

متابعة دورية

وأضاف التقرير الوارد، أنّ مديريات التموين والتجارة الداخلية، والإدارات التابعة لها ومفتشي التموين، يمرون دوريا لمتابعة الموقف على الأرض منذ الصباح الباكر، في محطات الوقود بمحافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود في ضوء الأسعار الجديدة، ورصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات.

وفرة في المحروقات

وأكد مديرو المديريات، أنّ جميع أنواع المحروقات متوفرة، والمواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون تكدس أو زحام.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأنّ مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تسيّر حملات على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ المصيلحي يتابع مع غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين الموقف على الأرض، للاطمئنان على انتظام عمل المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية، … إلخ، ومتابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.