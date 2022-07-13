بورسعيد تحدد تعريفة الركوب الداخلية وإلى المدن القريبة بعد تحريك أسعار الوقود

شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم، زيادة في أسعار التعريفة الداخلية، وكذلك تعريف شبكة المواصلات التي تربط محافظة بورسعيد بالمدن القريبة، بمعدل 5% إلى 7%.

محافظ بورسعيد يعلن التعريفة الجديدة

أصدر اللواء عادل يوسف الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارا بزيادة التعريفة لتصبح التعريفة من محافظة بورسعيد لمدينة المرج 59 جنيها، ومن بورسعيد إلى محافظة الإسماعيلية 24 جنيها، ومن بورسعيد إلى محافظة السويس 47 جنيها ونصف، ومن بورسعيد إلى الزقازيق 47 جنيها ونصف أيضا، ومن مدينة بورسعيد إلى مدينة فاقوس 40 جنيها، بينما من مدينة بورسعيد إلى مدينة القنطرة غرب 20 جنيها، ومن مدينة بورسعيد إلى مدينة المنزلة 21 جنيها ونصف.

تعريفة بورسعيد الإسكندرية

ووصلت تعريفة المواصلات «السرفيس» بين مدينة بورسعيد ومدينة دمياط عقب تحريك سعر المحروقات اليوم إلى 17 جنيها، وبين مدينة بورسعيد والمنصورة 33 جنيها ونصف ومدينة بورسعيد والمحلة الكبرى، ومدينة بورسعيد وطنطا 48 جنيها ونصف وبين مدينتي بورسعيد والإسكندرية 60 جنيها.

تعريفة بورسعيد الداخلية

وبلغت التعريفة الداخلية بمحافظة بورسعيد 10 جنيهات داخل الحي نفسة ومن حي لآخر 12 جنيها ومن حي لثالث 15 جنيها، والسرفيس داخل المحافظة جنيهان و75 قرشا، ومشروع النقل الداخلي لمحافظة بورسعيد جنيهان ونصف وحي الديبة 8 جنيهات وحي الشادر 13 جنيها، بينما من القابوطي الجديد حتى 44 عمارة 5 جنيهات، ومن خط بورسعيد حتى بورفواد 4 جنيهات ونصف، وخط الحي الإماراتي 3 جنيهات ونصف.

متابعة التعريفة الجديدة ببورسعيد

كما أعلن اللواء عادل يوسف الغضبان، محافظ بورسعيد، عن وجود حملات على المواقف لضبط التعريفة، كما سيتم وجود متابعة مستمرة لتنفيذ قرر التعريفة الجديدة دون زيادة على المواطنين مع تلقي كل الشكاوى على مدار اليوم.

زيادة كارتة المحافظات

هذا وجدير بالذكر أنه تم رفع قيمة تحميل المحافظات «الكارتة» بقيمة جنيه واحد للسيارات السبعة راكب «بيجو» وبقيمة جنيهان للسيارات الميكروباص «14 راكبا».