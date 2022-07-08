الأوقاف: إتاحة صلاة العيد خارج المساجد وفتح مصليات السيدات والأطفال

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك وشكلت غرفة عمليات قائمة حتى تنتهي الصلاة، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية تم التنبيه على تجهيز ساحات العيد والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

التنبيه على فتح مصليات السيدات

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّه جرى التنبيه على فتح مصليات السيدات وسيكون هناك أماكن في الساحات للسيدات والأبناء من أجل الصلاة، إذ أنه في البرنامج الصيفي، تم التنبيه على الأئمة تعليم الأطفال كيفية صلاة العيد لمعرفة الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة.

وتابع رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، أن وجود الأطفال يضفي فرحة على قلوب المصلين، لافتًا إلى أنّه سيجرى تخصيص مصليات للسيدات، كما سيكون الفرش خارج المساجد متاحا ومسموحا به لأداء صلاة العيد، ولا مشكلة في أماكن الوضوء، وتم التنبيه على تنظيف وتعقيم وتطهير المساجد وأماكن دورات المياه.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى ضرورة الحفاظ على الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين، مشددًا على أنّ حفظ النفس البشرية أحد الكليات الست للشريعة الإسلامية.

وتابع: «ينصح بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على النفس البشرية التي خلقها الله عزّ وجل».