هل قرر عمرو دياب تأجيل طرح أغنية «باريس»؟.. مصدر يجيب

دارت الشكوك خلال الأيام الماضية حول أغنية الفنان الكبير عمرو دياب الجديدة «باريس» والتي كان من المقرر أن تُطرح قبل عيد الأضحى المبارك.

أغنية «باريس» من كلمات أيمن بهجت قمر

وتوقع البعض أن الأغنية جرى تأجيلها لأجل غير مسمى، بعد أن طرح الفنان رامي صبري أغنيته الجديدة «أنتي جنان» والتي تضمنت كلمة «باريس» بين كلماتها وهو ما أدى لاعتقاد البعض أن دياب رفض طرح الأغنية لهذا السبب.

وكشف مصدر مقرب من عمرو دياب في تصريحات لـ«الوطن» أن أغنية باريس لم يتم الانتهاء منها رسميًا إلا في الساعات الأولى من صباح اليوم لدى مهندس الصوت أمير محروس، وقرر «دياب» تأجيل طرحها لكي تخرج في أفضل شكل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

أغنية باريس من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي قدم للهضبة خلال الساعات الماضية أغنيتين جديدتين تم طرحهما في الميجا ميكس الذي طُرح وهما ناس جديدة و«ب وح وب وك».

عمرو دياب ينتظر طرح أغنية «زمن المجاملة»

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلًا في الساحل الشمالي، أمس، وشهد الحفل عددًا من المشاهد التي تفاعل معها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي من بينها سيطرة اللون الأبيض، وذلك بعد ما حددت الشركة المنظمة للحفل ارتداء الحضور للملابس البيضاء، وأن يكونوا أكبر من 21 عامًا.

ومن المقرر أن يطلق دياب خلال الساعات المقبلة عددًا جديدًا من الأغنيات من بينها زمن المجاملة.