عمرو دياب يغني أحدث أغانيه في حفلته بـ نورث سكوير مول بالعلمين «صور»

شهد اليوم نورث سكوير مول أجدد مشروع تجاري لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أول حفلاته، وأحياها الهضبة عمرو دياب بحضور نخبة من الفنانين ونجوم المجتمع، وقد استمر الحفل لساعات حيث استمع الحضور لأحدث أغاني الهضبة.

نورث سكوير مول بقلب العلمين الجديدة

نورث سكوير مول بقلب العلمين الجديدة، يغطي مساحة 164000 متر مربع.

يقع نورث سكوير مول في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ويعد نورث سكوير أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط ومباشرة على الكورنيش، كما يبلغ المشروع مساحة إيجارية 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم.

أماكن انتظار السيارات في نورث سكوير مول

ويوفر المول لرواده أماكن انتظار سيارات لعدد 3200 سيارة، كما يضم فندقًا يحتوي على 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي بجانب 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 بالإضافة إلى شاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.