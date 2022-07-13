5 مشاهد من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. بينها اقتحام شاب المسرح

تصدر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي «تريند» منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد ما شارك الجمهور عدد من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل الذي قدم خلاله «الهضبة» مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، وخاصة أغانيه الجديدة التي أداها لأول مرة على المسرح.

وجاء حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، أمس، بمناسبة إطلاق نورث سكوير مول العلمين الجديدة، وشهد الحفل عددا من المشاهد التي تفاعل معها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي من بينها سيطرة اللون الأبيض، وذلك بعد ما حددت الشركة المنظمة للحفل ارتداء الحضور للملابس البيضاء، وأن يكونوا أكبر من 21 عاما، وفيما يلي أبرز مشاهد في الحفل:

مشاهد من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

- تواجد عدد كبير من الفنانين في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، من بينهم محمد لطفي وبشرى، بالإضافة إلى الموزع الموسيقي عادل حقي الذي صعد على المسرح، وشاركه في تقديم «ميدلي» من الأغاني التي جمعتهما «قدام عيونك»، «أغيب أغيب»، «أصلها بتفرق»، «مقدرش أنا» و«عكس بعض».

- صعد أحد الحضور المسرح وسط الحفل، واحتضن عمرو دياب أثناء الغناء، وتدخل الفريق الأمني لإبعاده عن «الهضبة»، إلا أنه طلب منهم تركه وعدم المساس به، ووقف على المسرح لثواني قبل أن يخرج بمساعدة الفريق الأمني.

شاب يقتحم المسرح خلال حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

- كما قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه، وكانت البداية بأغنية «يا أنا يا لأ»، ثم عدد من الأغاني منها «أنت الحظ» التي قام بعزف جز من ألحانها، «يتعلموا»، «أجمل عيون»، و«وياه».

«بحبك وناس حلوة» لأول مرة «لايف» في حفل عمرو دياب

- بجانب أعماله الغنائية الشهيرة، شهد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي تقديم عدد من أعماله الجديدة منها «بحبك» و«ناس حلوة» للمرة الأولى «لايف» خلال الحفل.

- حضر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي مجموعة كبيرة من الجمهور بالرغم من ارتفاع أسعار التذاكر التي وصلت إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، وتدرجت من 1500 إلى 5 آلاف جنيه للفئات الأقل.