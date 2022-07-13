دينا الشربيني عن ارتباطها بـ عمرو دياب: مخدتش حد من مراته «فيديو»

ردت الفنانة دينا الشربيني على الاتهامات التي طالتها بعد زواجها من الفنان عمرو دياب خلال الأعوام الماضية، أثناء حلولها ضيفة في برنامج «ABTALKS» مع الإعلامي أنس بوخش.

دينا الشربيني ترد على زواجها من عمرو دياب

وأوضحت دينا الشربيني أنها لم تأخذ عمرو دياب من زوجته كما أشاع البعض وأنها قررت عدم التحدث في ذلك الأمر خلال الفترة الماضية: «أنا قعدت في قصة طويلة من سنتين والناس فضلت تقول أنا أخدت حد من حد، بس ده مكنش حقيقي خالص وفي الوقت ده كل أصحابي قعدوا يقولوا لي أطلعي واتكلمي أن الموضوع التاني ده كان خلصان من سنين طويلة وإن مفيش حاجة وأنهم مش مع بعض، بس أنا قررت متكلمش».

وتابعت: «طول ما أنت عارف أنك معملتش ده بتبقى قاعد مش متضايق من الكلام اللي بيتقال، على عكس الناس اللي بتبقى عاملة ده فعلا لإما معندهاش دم أو بيبقى على رأسهم بطحة»، مشيرة إلى أنها لم تتحدث وقتها عن الأمر لأنها ليست حياتها بمفردها وإنما حياة 3 أشخاص.

دينا الشربيني: أؤمن بالحب من أول نظرة وجربته قبل كدا

كما كشفت دينا الشربيني أنها لا تحب الرد على مثل تلك الشائعات والأهم هو عملها، مضيفة: «وبالمناسبة أنا وهي صحاب جدا، ولحد دلوقتي، وناس كتير كرهوني بسبب الحوار ده اللي هو مش حقيقي».

وتحدثت الفنانة الشابة خلال الحوار أنها تؤمن بالحب من أول نظرة، وأنها أحبت مرتين في حياتها ولكنها تقع في نفس الأخطاء كل مرة: «أنا حبيبة وأؤمن بالحب من أول نظرة، بتحس أنك أتخطفت، أنا حصلت لي الصراحة قبل كده».