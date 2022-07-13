السبت.. بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في 16 مركزا

أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات بالثانوية الأزهرية، موعد بدء أعمال تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي ستوافق السبت 16 يوليو الجاري، مؤكدًا أن عملية التصحيح ستكون ورقية وبيد المعلم، من خلال 16 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن موعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات لم يُحدد بعد، إلا أنها من المتوقع أن تستمر على مدار 5 أيام، ويجري بعدها أعمال رصد ومراجعة عملية التصحيح.

التصحيح وسط إجراءات احترازية

وأكد أن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الثانوية ستجري في ضوء الإجراءات المشددة والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعملية تعقيم لجان ومراكز التصحيح للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى إصدار تعليمات للمصححين والمراجعين أن يجري مراعاة مصلحة الطالب وتنفيذ كافة الضوابط التي أصدرتها الإدارة المركزية للامتحانات والتي من أهمها قراءة إجابة الطالب قراءة متأنية.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على مقدري الدرجات قراءة نموذج الأسئلة ونموذج الإجابة قبل التصحيح بوقت كاف وفهمهما فهمًا جيدًا، ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال والمجموع الكلي للسؤال.

وأكد أنه سيُعتد بالإجابات الصحيحة المدونة بالقلم الرصاص بالمسـودات وبالإجابات المكررة لبعض الأسئلة عدا أسئلة الاختيار من متعدد، ويعتد بالدرجة الأعلى لصالح الطالب، ولا يعتد بالإجابات المشطوب عليها عمدًا، ولا المكتوب عليها ملغاة، ولو كانت الإجابات المشطوبة يمكن قراءتها.

عدم الاعتداد بالإجابة المشطوب عليها

وأكد أنه حال قيام الطالب بالشطب على الإجابـة الصحيحة، وكتابة إجابة أخرى خطأ، فلا يعتد بالإجابة الصحيحة التي قام بشطبها حتى وإن كانت مقروءة، لافتًا إلى أنه عند وجود سؤال اختياري يتم تصحيح الورقة كاملة.

وأشار إلى أنه إذا أجاب الطالب عن سؤال في المسودة سبق تصحيحه يلزم تصحيحه ويعتد بالدرجة الأعلى ما لم يكن سؤال اختيار من متعدد.