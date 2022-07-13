محمد رمضان يجري البروفة الأخيرة لحفل اليوم.. جاهزين

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البروفات النهائية لحفله اليوم في «إسطنبول».

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: «بعد البروفة الأخيرة يمكنني القول إننا جاهزون لأكبر حفل موسيقي في إسطنبول الليلة».

محمد رمضان يطير إلى تركيا

وسافر الفنان محمد رمضان إلى تركيا، يوم الاثنين الماضي، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الضخم اليوم في «إسطنبول».

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، يظهر رحلته من القاهرة إلى «إسطنبول»، مُعلقًا على الفيديو، بقوله: «رايح أولع تركيا وراجع على طول.. ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان في دراما 2023

ومن ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد رمضان، منذ أيام، استعداده للسباق الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «العمدة»، من خلال منشور عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع المخرج محمد سامي.

ونشر «رمضان» صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي، وعلق عليها: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».