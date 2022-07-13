محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة مركزية لمتابعة مواقف نقل الركاب

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، ولجان فرعية بكل مركز، لمتابعة انتظام سير العمل بمواقف نقل الركاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي موقف طارئ، والتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة

وتضمن قرار محافظ سوهاج رقم 497 لسنة 2022، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة، تضم رئيس اللجنة الإشرافية لإدارة المواقف رئيساً، ومدير إدارة المواقف بالديوان العام مقرراً، وعضوية كل من مدير إدارة النقل البري، ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، بالديوان العام، وعضو إدارة مرور سوهاج.

كما تضمن قرار محافظ سوهاج تشكيل لجان فرعية بجميع مراكز المحافظة، تضم نائب رئيس الوحدة المحلية رئيساً، ومدير إدارة المواقف بالمركز مقرراً، وعضوية كل من مديري إدارات التفتيش المالي والإدراي، والمتابعة، والشئون القانونية بالوحدة.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وقام محافظ سوهاج بعدة جولات تفقدية اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام سير العمل بمجمع مواقف المحافظة، وذلك لمتابعة حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

واستمع المحافظ، خلال جولته، إلى عدد من الركاب والسائقين، وتعرف على مطالبهم، موجهاً بضرورة تواجد ممثل عن إدارة المرور والمواقف والوحدة المحلية بكل موقف، لمراقبة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.